العراق.. 59 مصاباً بالمواجهات بين الأمن والمتظاهرين في واسط

2020/01/12 | 16:16

اخبار السعودية )- أفادت وسائل إعلام عراقية، الأحد، نقلاً عن مصدر أمني بارتفاع حصيلة المصادمات قرب مبنى جامعة واسط إلى 59 مصاباً، بينهم 48 عنصراً في الشرطة.وقبلها أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق بإغلاق جامعة

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