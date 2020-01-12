ملياردير ياباني يبحث عن «حبيبة» تشاركه رحلته إلى القمر

2020/01/12 | 18:29

اخبار السعودية )- ستكون رحلة بحث الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا عن حبيبة ترافقه في رحلة حول القمر موضوع برنامج وثائقي جديد في أحدث مغامرة مثيرة يقدم عليها رجل الأعمال.ودعا مايزاوا البالغ من العمر 44 عاما العزباوات ممن تجاوزن العشرين من العمر للانضمام إلى البرنامج الذي ستعرضه خدمة (أبيما تي في) للبث.كان مايزاوا قد باع موقع زوزو الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لشركة سوفتبانك غروب.وكتب على موقع إلكتروني يستقبل طلبات الانضمام للبرنامج «مع تدفق مشاعر الوحدة والفراغ علي، هناك شيء واحد أفكر فيه: أن أستمر في حب امرأة واحدة».

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