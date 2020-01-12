وزير الدفاع الأميركي: ترمب مستعد لمحاورة إيران «من دون شروط مسبقة»

2020/01/12 | 18:29

اخبار السعودية )- أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر اليوم (الأحد) أن الرئيس دونالد ترمب ما زال مستعداً لمحاورة إيران «من دون شروط مسبقة»، وذلك في ظلّ توتر متصاعد بين البلدين.وقال إسبر لقناة «سي بي إس» إن الولايات المتحدة مستعدة لمحاورة إيران حول «مسار جديد، وسلسلة تدابير تجعل من إيران بلداً طبيعياً أكثر»، وذلك بعد ساعات من تحذير الرئيس الأميركي من ارتكاب «مجزرة جديدة بحق المتظاهرين السلميين» في البلاد.

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