2020/01/12 | 19:30

اخبار السعودية )- أصدرت مقاطعة أونتاريو الكندية اليوم (الأحد) تنبيها كاذباً بشأن «حادث» في محطة «بيكرينج» النووية الضخمة لتوليد الكهرباء قرب تورونتو، كبرى مدن البلاد، لكنها قالت لاحقاً إن شيئاً لم يحدث.

وحوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً (بالتوقيت المحلي) تلقى مستخدمو الهواتف المحمولة في أونتاريو رسالة تنبيه بهذه الواقعة المفترضة بمحطة «بيكرينج».



وبعد أقل من ساعة أعلنت هيئة توليد الكهرباء في أونتاريو أن هذه الرسالة جرى إرسالها بالخطأ، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تحذير خاطئ... مقاطعة كندية تنفي وقوع حادث بمحطة نووية) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تحذير خاطئ... مقاطعة كندية تنفي وقوع حادث بمحطة نووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).