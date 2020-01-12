وزير الخارجية السعودي يبحث مستجدات الأزمة السورية مع المبعوث الأميركي

2020/01/12 | 19:30

اخبار السعودية )- استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم (الأحد)، المبعوث الأميركي الخاص للمشاركة السورية جيمس جيفري، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث آخر مستجدات الأزمة السورية والجهود المبذولة حيالها.

كما استقبل وزير الخارجية السعودي، نظيره التايلندي دون برامودويناي، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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