4 صواريخ على قاعدة عراقية تضم جنوداً أميركيين

2020/01/12 | 19:52

اخبار السعودية )- سقطت 4 صواريخ على قاعدة "بلد" الجوية في شمال بغداد، والتي تضم جنوداً أميركيين، بحسب مسؤول عسكري عراقي.وأسفر القصف عن إصابة 4 عسكريين عراقيين، وفق بيان للجيش العراقي.وغادرت غالبية القوات الأميركية

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