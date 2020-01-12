قصف صاروخي على قاعدة عراقية تضم جنوداً أميركيين

2020/01/12 | 21:56

اخبار السعودية )- سقطت 8 صواريخ على قاعدة "بلد" الجوية في محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، والتي تضم جنوداً أميركيين، بحسب مسؤول عسكري عراقي.وأسفر القصف عن إصابة 4 عسكريين عراقيين، وفق بيان للجيش العراقي.وقالت خلية

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