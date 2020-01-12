بالفيديو... رئيس وزراء اليابان في ضيافة ولي العهد السعودي بالعُلا

2020/01/12 | 22:05

اخبار السعودية )- حلّ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مساء اليوم (الأحد)، ضيفاً على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، في محافظة العُلا التاريخية.وظهر شينزو آبي، في مقطع فيديو يتحدث مع الأمير محمد بن سلمان، وهو يرتدي «بشتاً» في «خيمة شعبية»، بحضور عدد من المسؤولين السعوديين، والوفد المرافق له.

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