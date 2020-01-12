سقوط صواريخ على قاعدة جوية شمال بغداد تضم جنوداً أميركيين

2020/01/12 | 22:05

اخبار السعودية )- أُصيب أربعة أشخاص اليوم (الأحد) في هجوم على قاعدة «بلد» الجوية في شمال العراق التي تستضيف قوات أميركية.

وذكر الجيش العراقي في بيان أن ثمانية صواريخ كاتيوشا أُطلقت على القاعدة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً شمالي العاصمة بغداد، وأن من بين المصابين الأربعة عسكريين اثنين، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال البيان «قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين تتعرض إلى قصف بثمانية صواريخ كاتيوشا، مما أدى إلى إصابة أربعة من منتسبي القوة الجوية العراقية بينهم ضابطان اثنان».

وقالت مصادر عسكرية إن المصابين جنود عراقيون.



وأضافت أن سبع قذائف مورتر أصابت مدرج القاعدة.

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