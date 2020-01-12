مجهولون يضرمون النار في مقر منظمة بدر بمحافظة كربلاء

2020/01/12 | 22:58

اخبار السعودية )- ذكرت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام أن القوات الأمنية العراقية تحاول إبعاد متظاهرين يسعون لاقتحام مبنى محافظة كربلاء.وأقدم مجهولون على إضرام النار في مقر منظمة بدر بمحافظة كربلاء وذكر مصدر أن

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