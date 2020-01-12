10 جرحى في مواجهات بين الأمن ومتظاهرين في كربلاء

2020/01/13 | 00:00

اخبار السعودية )- ذكر مصدر طبي في دائرة صحة كربلاء لمراسل "العربية" والحدث" أن عشرة من المتظاهرين أصيبوا في المواجهات بين قوات مكافحة الشغب و المحتجين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء.وكانت وكالة الأنباء العراقية ذكرت

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