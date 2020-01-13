بومبيو: ندين استهداف القاعدة العراقية وندعو للمحاسبة

2020/01/13 | 01:02

اخبار السعودية )- أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن غضبه من الهجوم على إحدى القواعد الأميركية وتسببت بإصابات في صفوف جنود عراقيين، داعيا السلطات العراقية للتحرك ومعاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات.وقال عبر حسابه

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