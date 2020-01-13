قمة سعودية ـ يابانية تبحث قضايا إقليمية ودولية

2020/01/13 | 02:42

اخبار السعودية )- استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض أمس رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وعقد معه جلسة مباحثات تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية.

واستعرض الملك سلمان وآبي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية - اليابانية 2030.



كما تناول اللقاء التعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الصناعي والطاقة المتجددة.

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