2020/01/13 | 02:42

اخبار السعودية )- شق آلاف المحتجين على إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ «الحرس الثوري»، أمس، طريقهم إلى ميدان {آزادي} أكبر ساحات طهران، مرددين هتافات منددة بالمرشد الإيراني علي خامنئي و«الحرس»، فيما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من قتل المتظاهرين.

وسُجلت إصابات من جراء المواجهات في الطرق المؤدية إلى آزادي، بعدما أغلقتها الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لمحاولة منع تدفق المحتجين إلى الساحة، مساء أمس، فيما أظهرت تسجيلات تمزيق صورة كبيرة للمرشد.



وأحرق متظاهرون في مناطق عدة من طهران، صوراً لقائد {فيلق القدس} في {الحرس الثوري} قاسم سليماني، وهتفوا ضد قوات {الحرس} والجيش: {أنتم دواعشنا}.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتساع احتجاجات إيران المنددة بخامنئي و«الحرس») نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتساع احتجاجات إيران المنددة بخامنئي و«الحرس») من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).