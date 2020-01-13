سفير العراق بطهران: نتفاوض مع روسيا لشراء منظومة إس-300

2020/01/13 | 12:20

اخبار السعودية )- أكد سفير العراق لدى طهران، سعد جواد قنديل، أن بغداد تتفاوض مع روسيا لشراء منظومة "إس-300" الصاروخية للدفاع الجوي، لافتاً إلى أنه من الوارد شراء المنظومة، بحسب ما نقلت عنه وكالة "سبوتنك" الروسية

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