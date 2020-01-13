«الناتو»: سنرد على نشر روسيا صواريخ «كروز» في أوروبا

2020/01/13 | 12:29

اخبار السعودية )- أكد حلف شمال الأطلسي (الناتو) اعتزامه الرد على نشر روسيا صواريخ «كروز» قادرة على حمل رؤوس نووية في أوروبا.وقال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم (الاثنين): «عندما يدور الأمر حول صواريخ (كروز) من طراز (إس إس سي – 8)، فإننا سنعمل على أنظمة دفاع جوية وصاروخية وعلى الأسلحة التقليدية ورفع التأهب وتمديد فترات التحذير»، مضيفاً أن «وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف اتفقوا على الأطر اللازمة لذلك بالفعل».

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