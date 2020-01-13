عبد العزيز بن سلمان: السعودية ترغب في سعر مستدام للنفط

2020/01/13 | 12:29

اخبار السعودية )- قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن المملكة - أكبر دولة مصدرة للخام في العالم - ستواصل فعل كل ما بوسعها لضمان استقرار سوق النفط في وقت تتصاعد فيه التوترات بالمنطقة.ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن وزير الطاقة السعودي خلال مؤتمر «المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول» في الظهران، اليوم (الاثنين)، قوله: «ليس هناك مورد أكثر اعتمادية ومسؤولية من السعودية.في ظل استمرار التوترات محتدمة في منطقتنا، ستواصل السعودية بذل قصارى جهدها لضمان استقرار أسواق النفط والوصول لسعر مستدام في الطلب على الخام ومعروضه».

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