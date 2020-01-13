2020/01/13 | 14:02

اخبار السعودية )- أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم (الاثنين)، انطلاق محادثات روسية - تركية حول ليبيا في موسكو.

وكتبت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»: «وفقاً للاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بين الرئيسين الروسي والتركي، فقد انطلق اجتماع روسي - تركي، بشأن التسوية الليبية، في مقر وزارة الخارجية».

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