دبلوماسي عراقي: مفاوضات مع روسيا لشراء «إس 300»

2020/01/13 | 14:02

اخبار السعودية )- أكد دبلوماسي عراقي، أن بغداد تتفاوض مع روسيا لشراء منظومة «إس 300» الصاروخية للدفاع الجوي.وقال سعد جواد قنديل، سفير العراق في طهران، في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية، نشرته اليوم (الاثنين): «هذه المسألة (شراء «إس 300») مطروحة على طاولة المباحثات بين روسيا والعراق، ومن الممكن أن يشتري العراق هذه المنظومة».وأضاف: «العلاقات العراقية - الروسية جيدة للغاية، في ضوء حرص بغداد على علاقات جيدة مع جميع دول الجوار»، موضحاً: «العراق يحرص على تنويع مصادر السلاح، ولدينا عقود تسليح مع روسيا»، وفقاً لما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

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