ألمانيا تعتزم عقد قمة بشأن ليبيا في 19 يناير

2020/01/13 | 15:35

اخبار السعودية )- تعتزم ألمانيا عقد قمة لبحث الأزمة الليبية في عاصمتها برلين خلال يوم 19 يناير (كانون الثاني)، بحسب تصريحات مصدرين لوكالة «رويترز» للأنباء مشاركين في المفاوضات التحضيرية للقمة.وذكرت الرئاسة التركية، أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور برلين في اليوم نفسه، لكنها لم تقدم تفاصيل.وكانت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قالت، السبت، إن برلين ستستضيف محادثات السلام الليبية، وذلك بعد دعوة تركيا وروسيا لطرفي الصراع إلى وقف إطلاق النار.وأكدت ميركل، أن الهدف هو منح ليبيا الفرصة لكي تصبح بلداً يحظى بالسلام والسيادة.

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