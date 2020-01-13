مصدر: هاري وميغان شعرا بأنهما طُردا من العائلة المالكة

2020/01/13 | 15:35

اخبار السعودية )- قال مصدر مطلع، إن الأمير البريطاني هاري، دوق سا****، وزوجته الأميركية ميغان ماركل شعرا بأنهما طُردا من العائلة المالكة بسبب طريقة تعامل الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون معهما.جاء ذلك بعد إعلان هاري وميغان يوم الأربعاء الماضي تخليهما عن مهامهما الملكية وقضاء جزء من وقتهما في أميركا الشمالية.وأوضح المصدر لصحيفة «التايمز»، أن ميغان هي التي دفعت الأمير هاري لاتخاذ هذا القرار، بعد أن أخبرته بأنها تريد مغادرة العائلة المالكة، وأنها تشعر بأنها لا تستطيع التصرف مثلهم.

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