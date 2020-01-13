«قلق» ألماني من تدخل السلطات الإيرانية في المظاهرات

2020/01/13 | 17:08

اخبار السعودية )- أكدت الحكومة الألمانية، اليوم (الاثنين)، أن المظاهرات الجارية منذ السبت في إيران بعد إقرار السلطات بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية عن طريق الخطأ، يجب أن تجري «دون قيود».وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، ماريا أديبار، خلال مؤتمر صحافي في برلين، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن «الشعب الإيراني يجب أن تكون لديه إمكانية الاحتجاج سلمياً وبحرية».وأشارت إلى أن «الشعب يريد التعبير عن ألمه وبالطبع هناك غضب بعد الأحداث وكارثة حادث الطائرة الفظيعة»، وشدّدت أديبار على أن «ذلك يجب أن يجري بشكل سلمي وبحرية ودون قيود».

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