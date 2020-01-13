ربع مليون دولار مقابل 5 دقائق في الفضاء

2020/01/13 | 17:08

اخبار السعودية )- قالت أستاذة إدارة الأعمال كيتي ميزونوج، إنها دفعت 250 ألف دولار أميركي في عام 2005 لقضاء 5 دقائق خارج الغلاف الجوي للأرض بعد الإعلان عن توجيه رحلات سياحية للفضاء.وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أوضحت ميزونوج (61 عاماً) أن حبها للفضاء بدأ مبكراً، حيث يعود إلى عام 1969 عندما تمكن رائدا الفضاء نيل أرمسترونغ وبوز ألدرين من المشي لأول مرة على القمر.وذكرت أنها عندما علمت بعرض شركة «فيرجن جالاكتيك»، التي يمتلكها الملياردير ريتشارد برانسون، إرسال رحلات سياحية إلى الفضاء، سارعت لشراء تذكرة، وقالت إنها تأمل أن تكون الرحلة رائعة كما تعتقد.

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