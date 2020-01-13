«الجوكر» يحصد أبرز ترشيحات جوائز الأوسكار الـ92

2020/01/13 | 19:07

اخبار السعودية )- أعلنت الأكاديمية الأميركية للعلوم والفنون (أوسكار)، اليوم (الاثنين)، قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار السينمائية هذا العام.

واكتسح فيلم «الجوكر» قائمة الترشيحات بـ11 ترشيحاً، أبرزها الفئات التالية: أفضل ممثل، وأفضل مخرج، وأفضل سيناريو مقتبس، وأفضل مونتاج، وأفضل تصوير سينمائي، حسبما ذكرت وكالة «أسوشيتد برس».

ومن المتوقع أن تقام حفلة الأوسكار الـ92 في التاسع من فبراير (شباط) المقبل في لوس أنجليس، وهذه أبرز الترشيحات:

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