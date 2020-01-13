الأمطار تغرق ثماني طائرات إسرائيلية مقاتلة وتلحق بها أضراراً فادحة

2020/01/13 | 19:07

اخبار السعودية )- بعد أن تسببت السيول والفيضانات التي اجتاحت الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط بوفاة خمسة مواطنين إسرائيليين، كشف أنها تسللت إلى قاعدة عسكرية جوية تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة النقب وأحدثت أضرارا فادحة في ثماني طائرات مقاتلة، بتكلفة عشرات ملايين الدولارات.

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