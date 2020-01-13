كارلوس غصن يدّعي على رينو مطالباً بتعويضه التقاعدي

2020/01/13 | 20:40

اخبار السعودية )- أقام الرئيس السابق لشركة رينو كارلوس غصن الهارب من اليابان حيث يُفترض أن يحاكَم بتهم ارتكاب مخالفات مالية، دعوى على الشركة الفرنسية مطالباً إياها بدفع تعويضه التقاعدي، وفق ما أفادت مصادر متطابقة مؤكدةً معلومات نشرتها صحيفة «لوفيغارو» اليوم (الإثنين).ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أوساط غصن أن «ثمة آلية لدى مجالس التحكيم في نزاعات العمل»، وهي هيئة التحكيم في الخلافات بين أرباب العمل والموظفين، في بولوني-بيانكور، حيث يقع مقر الشركة قرب باريس.

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