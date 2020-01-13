وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يناقشان القضايا الدولية

2020/01/13 | 20:40

اخبار السعودية )- استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مكتبه بالوزارة اليوم (الاثنين)، نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي.وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية.استقبل الأمير فيصل بن فرحان، مدير «اليونيسف» الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشؤون الطفل تيد شيبان.وبحث الجانبان خلال الاستقبال مجالات التعاون المشترك بين السعودية ومنظمة اليونيسف.

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