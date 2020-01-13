لافروف: تقدّم في المحادثات الليبية... وحفتر طلب مهلة للتفكير

2020/01/13 | 21:42

اخبار السعودية )- أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم (الاثنين) أن المحادثات المرتبطة بوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي حققت «تقدماً معيّناً» لكن رجل شرق ليبيا القوي المشير خليفة حفتر طلب مهلة إضافية لدرس الأمر.وقال لافروف: «حصل تقدّم معيّن» بعد محادثات موسكو التي استمرت نحو سبع ساعات، مضيفاً أن حفتر ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح «طلبا بعض الوقت الإضافي حتى الصباح لاتّخاذ قرار بشأن توقيع «وثيقة وقف إطلاق النار».وتأتي محادثات موسكو عقب دعوة مشتركة أطلقها الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين لوقف إطلاق النار في ليبيا.

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