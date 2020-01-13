الرئيس الجزائري يريد تجريم «العنصرية وخطاب الكراهية»

2020/01/13 | 21:42

اخبار السعودية )- أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الاثنين)، الحكومة بإعداد قانون لتجريم «كل مظاهر العنصرية» و«خطاب الكراهية» الذي انتشر خلال الأشهر الماضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بحسب بيان للرئاسة جاء فيه أن تبون أعطى تعليمات لرئيس الوزراء عبد العزيز جراد «بإعداد مشروع قانون يجرّم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد».

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