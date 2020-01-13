العثور على جثّتي جنديين أميركيين في قاعدة عسكرية بألمانيا

2020/01/13 | 22:13

اخبار السعودية )- عُثر على جنديين أميركيين ميتين في قاعدة جوية ألمانية في مقاطعة راينلاند بلاتينات، وفق ما أعلنت القاعدة العسكرية، اليوم (الاثنين)، مضيفةً أن أسباب وفاتهما غير معروفة بعد.

وعُثر على الجنديين البالغين من العمر 20 عاماً، ميتين بعد ظهر الخميس الماضي، في مهجع بقاعدة «سبانغداهليم» الجوية في غرب البلاد.



وفُتح تحقيق لمعرفة أسباب الوفاة.

وقال الكولونيل ديفيد إيبرسون في تعزيته لعائلتي الضحيتين على الموقع الإلكتروني للقاعدة، إنه «من الصعب دائماً خسارة أعضاء مهمين في فريقنا».

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