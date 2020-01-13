ترمب: الديمقراطيون يصوّرون سليماني على أنه شخص رائع

2020/01/13 | 23:15

اخبار السعودية )- اتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الإثنين)، معارضيه الديمقراطيين بأنهم حلفاء لإيران وأعاد نشر تغريدة لصورة مركّبة تظهر قادة في الحزب بزيّ إسلامي.

ويعقب هجوم ترمب الأخير على زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الانتقادات التي تعرّض لها الرئيس بعدما أمر بتنفيذ قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في بغداد هذا الشهر.

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