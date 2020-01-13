الاستخبارات البريطانية: تعاون لندن مع «هواوي» لن يؤثر في علاقاتها بواشنطن

2020/01/13 | 23:15

اخبار السعودية )- أكد مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية «إم إي 5» أندرو باركر أن الحكومة بإمكانها أن تعمل مع شركة «هواوي» الصينية في مجال الجيل الخامس من شبكة الإنترنت دون أن يلحق ذلك ضرراً بعلاقاتها مع أجهزة الاستخبارات الأميركية.وتأتي هذه التصريحات على خلفية تكهّنات بشأن احتمال أن يوافق قريباً رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على مشاركة «هواوي» في شبكة الهواتف المحمولة البريطانية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

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