إيران تحذّر بريطانيا من «التدخّل» في شؤونها

2020/01/14 | 00:47

اخبار السعودية )- حذّرت إيران اليوم (الاثنين) بريطانيا من «التدخل» في شؤونها، ملمّحة إلى احتمال طرد سفيرها روب ماكير، بعد يومين على توقيف الدبلوماسي الذي اتهمته طهران بالمشاركة في «تجمّع غير قانوني» لمدة وجيزة.

ودعت طهران في بيان لوزارة الخارجية إلى «الوقف الفوري لكل أشكال التدخل والاستفزاز من جانب السفارة البريطانية في طهران»، محذّرة من أنها لن تكتفي «باستدعاء السفير إذا استمر هذا السلوك».

وصدر البيان بعد ساعات قليلة من استدعاء السفير الإيراني في لندن حميد بعيدي نجاد، الذي عبرت «وزارة الخارجية» أمامه عن «اعتراضها الشديد» على توقيف ماكير لفترة قصيرة ليلة السبت قرب مسيرة ضد الحكومة في طهران.

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