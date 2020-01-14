بومبيو: إذا صعّدت إيران سننهي الأمر بشروطنا

2020/01/14 | 00:47

اخبار السعودية )- دافع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مجدداً عن قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قائلا إنه ليس هناك أحد فاق سليماني في سفك دماء الأميركيين سوى أسامة بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة».وقال بومبيو أمام طلبة من جامعة ستانفورد اليوم (الاثنين): «ليس هناك إرهابي يده ملطخة بدماء أميركيين أكثر من سليماني سوى بن لادن»، وأضاف أن سليماني مسؤول عن قتل أكثر من 600 أميركي، كما أنه «العقل المدبر» للهجمات الأخيرة على جنود أميركيين في العراق، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

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