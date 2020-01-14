2020/01/14 | 02:51

اخبار السعودية )- أدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، واجب العزاء والمواساة في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان الراحل، حيث وصل في وقت سابق أمس، إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة قصيرة.

وفور وصوله، توجه الملك سلمان إلى مقر العزاء بقصر العلم، حيث كان في استقباله عند باب القصر السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان، كما كان في استقباله فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، وأسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء للعلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان، وأفراد الأسرة الحاكمة والوزراء وكبار المسؤولين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خادم الحرمين يؤدي واجب العزاء في وفاة قابوس) نشر أولاً على موقع (الشرق الاوسط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خادم الحرمين يؤدي واجب العزاء في وفاة قابوس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرق الاوسط).