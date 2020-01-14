مسودة اتفاق ليبي تنتظر توقيع حفتر

2020/01/14 | 02:51

اخبار السعودية )- تنتظر مسودة اتفاق ليبي وقّعتها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في موسكو، أمس، توقيع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، حسبما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

وأشار لافروف في ختام جولات مطولة من المحادثات استمرت نحو سبع ساعات، إلى «تحقيق تقدم»، لكنه لمّح إلى وجود نقاط خلافية ظلت عالقة، مشيراً إلى أن حفتر طلب إضافة بعض العناصر إلى الوثيقة الختامية قبل توقيعها، ومشدداً على أن الجهود الروسية والتركية ستتواصل لإنجاز الاتفاقات ووضعها موضع التنفيذ.

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