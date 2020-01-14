"الفتح" العراقي: الالتفاف على خروج الأميركيين سيواجه بتصعيد

2020/01/14 | 05:09

اخبار السعودية )- أكدت مصادر في "تحالف الفتح" العراقي الإثنين على أن أيَّ التفافٍ من قبل القوات الأميركية على قرار خروجها من العراق سيؤدي إلى تصعيدٍ شعبيٍ ومواجهاتٍ عسكرية، وذلك بحسَب ما أفادت "وكالة الأنباء

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