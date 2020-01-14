بومبيو: عشرات القادة العراقيين يرحبون بوجود قواتنا

2020/01/14 | 08:14

اخبار السعودية )- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، إن جميع القادة العراقيين أبلغوه في مجالس خاصة بأنهم يؤيدون الوجود العسكري الأميركي في بلدهم، على الرغم من المطالبات العلنية بخروج الجنود الأميركيين من

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