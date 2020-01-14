حرائق الغابات تجعل ملبورن «الأسوأ بالعالم» في جودة الهواء

2020/01/14 | 12:06

اخبار السعودية )- قالت السلطات الأسترالية إن مدينة ملبورن، ثاني أكبر مدن البلاد، وأجزاء أخرى من ولاية فيكتوريا تعاني من أسوأ حالة لجودة الهواء في العالم اليوم (الثلاثاء)، بسبب الدخان الناجم عن حرائق الغابات في شمال وشرق الولاية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

واستيقظ سكان ملبورن لليوم الثاني على التوالي على جودة هواء «خطرة» اليوم، وبحلول فترة ما بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، سجلت المدينة أسوأ هواء في العالم، وفقا لقاعدة بيانات جودة الهواء العالمية (آي.كيو.



إير فيجوال).

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