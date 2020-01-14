لبنان يستعيد حقّه بالتصويت في الأمم المتحدة

2020/01/14 | 12:06

اخبار السعودية )- أعلنت الأمم المتحدة أمس (الاثنين) أنّ لبنان استعاد حقّه بالتصويت في الجمعية العامّة بعد أن سدّد كامل المتأخّرات المستحقّة في ذمّته للمنظمة الدولية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحافي اليومي: «لقد دفع لبنان للتوّ.بهذه الدفعة، أعيدت للبنان حقوق التصويت بالكامل».ولم يحدّد دوجاريك المبلغ الذي دفعه لبنان أو مقدار ما يدين به هذا البلد من متأخرات للأمم المتحدة، لكنّ مصدراً دبلوماسيا قال لوكالة الصحافة الفرنسية إنّ المبلغ الذي سدّده لبنان هو مليون و310 آلاف و466 دولاراً.

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