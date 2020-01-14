العراق يبحث مع الناتو استمرار التعاون لمكافحة الإرهاب

2020/01/14 | 12:51

اخبار السعودية )- قالت الخارجية العراقية إن سفير العراق لدى بروكسل صادق الركابي، يبحث مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، التطورات في المنطقة ولاسيما الأحداث الأخيرة في العراق.وأكد الركابي رفض العراق للانتهاكات

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