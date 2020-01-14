أوامر باعتقال 176 عسكرياً تركياً للاشتباه في صلاتهم بغولن

2020/01/14 | 13:08

اخبار السعودية )- أمر الادعاء التركي اليوم (الثلاثاء) بالقبض على 176 عسكريا للاشتباه في صلاتهم بشبكة تتهما أنقرة بالوقف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة قبل ثلاث سنوات ونصف السنة.وتستهدف حملة أمنية تركية المشتبه في أنهم أتباع لفتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة وذلك منذ محاولة الانقلاب في يوليو (تموز) عام 2016 والتي قُتل فيها نحو 250 شخصا، والعمليات التي تستهدف الشبكة ما زالت روتينية، حسب ما ذكرت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء.

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