شاهد... الأمير هاري يقنع رئيس «ديزني» بمهارات ميغان الصوتية

2020/01/14 | 13:08

اخبار السعودية )- نشرت صحيفة «التلغراف» البريطانية مقطع فيديو يظهر فيه الأمير البريطاني هاري وهو يتحدث مع الرئيس التنفيذي لشركة «ديزني»، بوب إيغر، ويقنعه بمهارات زوجته ميغان ماركل في الأداء الصوتي، وذلك قبل أشهر من توقيع الممثلة الأميركية السابقة اتفاق مع الشركة للقيام بالتعليق الصوتي على أحد أعمالها.

وتم التقاط الفيديو خلال حضور الزوجين العرض الأول لفيلم «الأسد الملك Lion King» في يوليو (تموز) الماضي.

وخلال الفيديو، قال هاري لإيغر: «هي (ميغان) مهتمة حقاً بالتمثيل الصوتي.



هل كنت تعلم ذلك؟» ليرد عليه إيغر قائلا: «حقا؟ لم أكن أعلم ذلك.



نود أن نجرب ذلك إذن».

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