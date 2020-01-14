المحيطات سجلت أعلى درجة حرارة لها عام 2019

2020/01/14 | 13:39

اخبار السعودية )- كشفت دراسة حديثة اليوم (الثلاثاء) أن المحيطات العالمية سجلت أعلى درجة حرارة لها على الإطلاق في 2019.وأشارت إلى تصاعد معدل الحرارة بها، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.وأفادت الدراسة التي نشرتها مجلة «أدفانسيس إن أتموسفيريك ساينسيز» الصينية بأن درجة حرارة المحيطات العام الماضي كانت أعلى بمقدار 0.075 درجة مئوية من المتوسط الذي تم تسجيله خلال الفترة من 1981 حتى 2010.وقال تشينغ ليجينغ، المؤلف الرئيسي للدراسة وهو أستاذ مساعد في معهد فيزياء الغلاف الجوي بالأكاديمية الصينية للعلوم: «هذه الحرارة المحسوبة للمحيطات هي دليل قاطع وإضافي على الاحتباس الحراري العالمي».

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