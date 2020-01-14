إردوغان: تركيا ستلقّن حفتر درساً إذا واصل الهجوم في ليبيا

2020/01/14 | 13:39

اخبار السعودية )- أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده لن تتوانى عن تلقين قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة «حفتر الانقلابي» درساً إذا «واصل الهجوم على الحكومة والشعب في ليبيا».واتّهمه بأنه «فر هارباً» من موسكو بعد محادثات وقف إطلاق النار.وقال: «لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي حيال ما يحدث في ليبيا، والذين يلطخون ليبيا بالدم والنار، يظهرون في الوقت نفسه حقدهم تجاه تركيا».وأضاف أن «الذين يسألون عن سبب وجود تركيا في ليبيا، يجهلون السياسة والتاريخ، فلو لم تتدخل تركيا لكان الانقلابي حفتر سيستولي على كامل البلاد».

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