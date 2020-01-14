عون: «بعض العراقيل» حالت دون تشكيل حكومة جديدة

2020/01/14 | 15:11

اخبار السعودية )- قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الثلاثاء) إن «بعض العراقيل» حالت دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة الذي كان متوقعا الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة «رويترز».وقال عون إن لبنان يدفع الآن ثمن 30 عاما من السياسات المالية الخاطئة.وعن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تشهده البلاد، أوضح رئيس الجمهورية خلال لقائه أعضاء السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان أن «‏عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان»، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

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