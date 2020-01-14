عمليات أمنية في ألمانيا تستهدف متطرّفين شيشانيين

2020/01/14 | 15:11

اخبار السعودية )- تقوم الشرطة الألمانية، اليوم (الثلاثاء)، بعمليات أمنية في أنحاء عدة من البلاد في أوساط أطراف متشددين يشتبه بأنهم يخططون لاعتداء.

وأعلنت النيابة العامة في برلين عبر حسابها على تويتر أن المداهمات تستهدف «أشخاصاً من أصول شيشانية» مرتبطين بأوساط متطرّفة، مشيرةً إلى أن «العمليات لا تزال جارية».



وكشفت أن هؤلاء الأشخاص كانوا يخططون لـ«عمل عنيف وخطير يضع الدولة في خطر».

وتجري العمليات في العاصمة برلين وولايات براندبورغ وتورينغن ورينانيا شمال فيستفاليا.

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