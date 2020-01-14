جونسون واثق من قدرة الأسرة المالكة على تسوية أمورها

2020/01/14 | 16:13

اخبار السعودية )- قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه من أكبر محبي الأسرة المالكة، مشيراً إلى ثقته في قدرتها على تسوية أمورها على خلفية إعلان الأمير هاري وزوجته ميغان التخلي عن مهامهما الملكية.ولدى سؤاله في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، حول النقاش الدائر بشأن مستقبل الأمير هاري وزوجته ميغان، أجاب: «أثق أن الأسرة الملكية سوف تتمكن من تسوية أمورها بنفسها».وأضاف أنه يحب الملكة والأسرة الملكية، التي يعتبرها من الأصول الرائعة لبريطانيا، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.وأوضح: «يمكن تفهم كل هذه المشكلات، وأنا ليس لدي شك أن الأسرة سوف تتوصل لحل لها».

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