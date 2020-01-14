الملك سلمان يصدر أمراً بتقديم اختبارات الفصل الثاني للطلاب والطالبات

2020/01/14 | 16:13

اخبار السعودية )- أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً كريماً بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات؛ لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 - 9 - 1441 هـ الموافق 3 - 5 - 2020م، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 - 9 - 1441 هـ الموافق 14 - 5 - 2020م.

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