المساجد التاريخية بمنطقة مكة المكرمة تستقبل المصلين بعد اكتمال تجديدها

2020/01/14 | 17:46

اخبار السعودية )- بدأ المصلون الصلاة في مساجد منطقتي مكة المكرمة والباحة، بعد أن انتهت أعمال المرحلة الأولى لمشروع «محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية»، حيث بدأ مسجد «جرير البجلي» ومسجد «سليمان» بمدينة الطائف ومساجد «الملد» و«الأطاولة« و«الظفير» في منطقة الباحة في استقبال المصلين، بعد أن توقفت الصلاة في عدد من المساجد لفترة تتراوح بين 40 و60 عاماً.

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